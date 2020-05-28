Twitter настаивает на недостоверности твитов Трампа

https://static.news.ru/photo/a3ce3f1c-6e28-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Руководство социальной сети Twitter считает, что твиты президента США Дональда Трампа могу ввести пользователей в заблуждение относительно тех требований, которые необходимо соблюдать для участия в избирательном процессе в Штатах.

В связи с этим некоторые сообщения американского лидера были помечены в социальной сети специальным знаком недостоверности.

Два сообщения президента Дональда Трампа о планах голосования по почте в [штате] Калифорния были помечены в рамках наших усилий по сохранению непредвзятости, — говорится в сообщении руководства на странице службы безопасности соцсети.

Ранее под твитами Дональда Трампа появились пометки с призывом проверить изложенные пользователем факты. Алгоритмы соцсети пометили записи о голосовании по почте. Трамп написал, что голосование таким образом приводит к фальсификациям. Через некоторое время рядом с этими твитами появился голубой восклицательный знак и надпись: «Посмотрите факты о голосовании по почте».

По клику на пометку от Twitter открывается специальная страница соцсети со ссылкой на статью Politico «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов» и подборка других публикаций на ту же тему.

Как писал NEWS.ru, республиканцы в США считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.