Туристы запечатлели замёрзший Ниагарский водопад

https://static.news.ru/photo/4005792c-75df-11eb-9855-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/dw_russian/twitter.com

Морозы на северо-востоке Соединённых Штатов Америки привели к частичному замерзанию самого мощного в Северной Америке Ниагарского водопада. Теперь к достопримечательности устремилось ещё больше туристов.

Видео замёрзшего водопада публикует в Twitter DW на русском. При этом в кадр попал не только обледеневший исполин, но и радуга над ним.

Последний раз Ниагарский водопад замерзал зимой 2019 года. Тогда многие туристы отмечали, что пейзаж стал напоминать дворец Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

Как писал NEWS.ru, сильные метель и снегопад оставили на юге США без света 300 тысяч жителей, а более 260 тысяч из них остались без воды из-за аварий на водопроводе. Аномально холодная температура сохраняется, поэтому отменены почти 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Труднее всего приходится аэрогаваням Миссисипи и Кентукки.

Холода в Техасе привели к тому, что жители за неделю сожгли годовой бюджет на электроэнергию. Оптовая цена за мегаватт взлетела с $50 долларов до $9 тыс. В штате нет центрального отопления, и дома, построенные из гипсокартона, зачастую обогреваются только кондиционерами. Отмечается, что больше всего платят те техасцы, у кого не фиксированный, а плавающий тариф на электроэнергию. Им приходят счета на тысячи долларов.