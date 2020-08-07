Тропический шторм оставил без электричества 120 тысяч жителей Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/7a3a9b10-d8ad-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 120 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества из-за последствий тропического шторма Isaias.

Главная энергетическая компания города Con Edison сообщает, что в 05:00 утра 7 августа произошёл сбой на Манхэттене. К 06:30 без электричества остались 123 308 человек. Новые отключения произошли в Верхнем Вест-Сайде, Гарлеме и Верхнем Ист-Сайде.

Старший вице-президент компании Con Edison по электрическим станциям Роберт Шимменти заявил журналистам, что работы по восстановлению будут проводиться в круглосуточном режиме.

Мы заверяем наших клиентов, что наши экипажи будут оставаться на работе 24/7, пока не восстановят подачу электричества, — сообщил Шимменти.

Телеканал ABC показал , что большая часть Верхнего Вест-Сайда находится в полной темноте. Работа метро в Манхэттене была нарушена из-за отключения электричества.

Ожидайте задержек, поскольку мы получаем сообщения об отключениях электроэнергии в некоторых частях верхнего Манхэттена. Это также влияет на станции и третье железнодорожное сообщение, — рассказали в управлении транспорта.

Задержка возникла с поездами A, B, C, D, 1,2,3, E, F, N, Q и R.

Общее число оставшихся без электричества в девяти штатах Восточного побережья составляет более 3 млн человек. Ураган Isaias обрушился на штат Северная Каролина вечером в понедельник. В настоящее время он ослаб до тропического шторма.

NEWS.ru писали, что в Канаде тропический шторм оставил без электричества 50 тысяч домов. Стихия бушует в южных районах провинций Квебек и Нью-Брансуик. Скорость ветра в эпицентре шторма составила 15 м/c.