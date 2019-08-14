Новый закон, который ограничивает предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом, решили оспорить 13 штатов США. В связи с этим они подали в суд на администрацию главы страны.
В качестве истца в этом деле выступит генпрокурор Вашингтона Роберт Фергюсон.
Посыл администрации Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет, — отметил он.
По его словам, новый закон является антиамериканским, антииммигрантским и незаконным, передаёт
Новые закон вступит в силу 15 октября. Американские власти смогут отказаться пустить в страну или не выдать грин-карту из-за низкого уровня доходов мигранта.
Ранее News.ru писал, что иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Все задержанные оказались выходцами из Латинской Америки и работали на пищевых фабриках.