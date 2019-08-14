Более 107 тысяч американцев высказались за переименование участка Пятой авеню в Нью-Йорке, где расположен небоскрёб Trump Tower, в авеню Барака Обамы.

Подписи собираются на сайте сторонников инициативы moveon.org. Автором идеи является Элизабет Роуин, которая не скрывает желания «насолить» Дональду Трампу, который часто выступает с критикой администрации Обамы. Предложение обосновывается тем, что...