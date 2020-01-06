Исследовательская служба Morning Consult провела опрос, согласно которому экс-вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост американского президента от Демократической партии, пользуется поддержкой трети потенциальных избирателей-демократов.
Сотрудники организации опросили 17213 членов Демократической партии в период с 30 декабря по 5 января.
Избиратели-демократы считают, что у Байдена наиболее предпочтительные шансы нанести поражение на выборах Дональду Трампу, — отметили организаторы опроса.
Предвыборная кампании в США начнётся 3 февраля в штате Айова, после собрания партийных активистов.
Как писал NEWS.ru, число участников общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США может сократиться до пяти. Такие прогнозы озвучил портала Elections Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам. Дебаты назначены на 14 января.
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