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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти всё ещё надеются на денуклеаризацию КНДР, несмотря на последнее заявление Пхеньяна.

Мы всё ещё участвуем в этом и надеемся на то, что у нас будет диалог на тему того, как достичь денуклеаризации, — отметил политик в ходе брифинга. По его словам,...