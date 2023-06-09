Трампа вызвали в суд по делу о присвоении секретных документов

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что ему предъявили обвинения в связи с хранением секретных документов. По словам экс-главы Белого дома, его вызвали в суд в ближайший вторник, 13 июня.

Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник... Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США, который получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны, а сейчас опережает значительно всех кандидатов, как демократов, так и республиканцев, в опросах перед президентскими выборами 2024 года, — написал Трамп.

По данным американских телеканалов, «большое жюри» приняло решение предъявить Трампу обвинения по семи статьям, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и вмешательством в ход судебных разбирательств.

Трамп заявил о своей невиновности и указал на то, что у действующего президента Джо Байдена было обнаружено более 1850 коробок с секретными документами, предположительно, хранившимися у него дома на протяжении многих лет.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден на протяжении нескольких десятилетий хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что верит в верховенство закона.