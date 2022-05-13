Трампа возмутило, что США тратят на Украину больше, чем Европа Трамп: Европа тратит слишком мало денег на поддержку Украины в сравнении с США

Дональд Трамп / Фото Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Европа платит слишком мало в сравнении с многомиллиардной американской помощью Украине. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп. Политик призвал заставить её внести «справедливую лепту». Слова Трампа приводит РИА Новости.

Почему мы выделяем больше $40 млрд Украине, тогда как Европа <...> даёт очень мало, а они гораздо больше затронуты российским вторжением, очевидно, чем США, — говорится в заявлении Трампа.

В настоящее время в конгрессе на утверждении находится новый пакет помощи Украине на рекордную сумму $40 млрд.

Заставьте Европу и других наконец заплатить справедливую лепту. Китай и другие улыбаются всю дорогу к банку! — отметил Трамп.

Он также напомнил, что в своё время заставил европейских союзников увеличить взносы на коллективную оборону и таким образом «обогатил» НАТО.

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол ранее заблокировал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму в $40 млрд. Политик обосновал своё решение тем, что присягал на верность США, а не другому государству. По его словам, экономический кризис в Соединённых Штатах не позволяет оказывать такую помощь стороннему государству.

В этой связи пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обратилась к американским сенаторам с требованием поскорее принять законопроект о выделении помощи Украине.