Трампа могут принудительно выселить из его поместья во Флориде

https://static.news.ru/photo/86b2d9e8-62eb-11eb-a582-fa163e074e61_660.jpg Поместье в Мар-а-Лаго, Флорида. Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп рискует покинуть свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в принудительном порядке. Дело в том, что она не зарегистрирована как жилой дом.

Как передаёт CNN, Трамп оформил это место как гольф-клуб, потому не имеет права проживать там на постоянной основе. В настоящее время этот вопрос рассматривают юристы города Палм-Бич. На предстоящем заседании городского совета 9 февраля этот вопрос, вероятно, будет поднят.

Вопрос находится на юридическом рассмотрении нашего городского прокурора Джона Рэндольфа. Мистер Рэндольф изучает Декларацию о соглашении об использовании этого места и наш Кодекс постановлений, чтобы определить, может ли бывший президент Трамп проживать в Мар-а-Лаго, — заявил сити-менеджер Палм-Бич Кирк Блэун.

Издание отмечает, что многие местные жители недовольны соседством с Трампом, так как он нарушает своё обещание. Изначально он договорился с городом ограничивать своё пребывание в Мар-а-Лаго.

Экс-президент США, бизнесмен и миллиардер Дональд Трамп купил бывшее поместье бизнес-леди и светской львицы Марджори Мэрриуэзер Пост в 1985 году, сделав из него частный гольф-клуб. Однако чтобы сделать из этой резиденции приносящий доход бизнес, Трамп был вынужден пойти на определённые ограничения. К примеру, в клубе не могло быть более 500 членов, были установлены правила парковки и дорожного движения на прилегающих территориях. А сами члены клуба, включая Трампа, не могли проводить там более семи дней подряд или больше трёх недель в году. Уточняется, что бизнесмен согласился с этими лимитами и поставил подпись под договором.

Между тем он уже находится в Мар-а-Лаго в течение 10 дней — именно туда он удалился утром 20 января, в день инаугурации своего преемника на президентском посту Джо Байдена. Да и раньше он неоднократно нарушал правило о длительности пребывания в резиденции.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп в последние дни своего президентского срока стал фигурой, в симпатиях к которой опасались признаваться даже многие его сторонники по Республиканской партии. Однако теперь выясняется, что они всё равно нуждаются в нём — по крайней мере так заявил член Национального комитета партии в штате Арканзас Джонатан Барнетт.