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Трамп заявил о праве вице-президента США пересмотреть результаты выборов

21:52, 05 января 2021

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Майкл Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями для признания недействительными голосов выборщиков, избранных «мошенническим» путём. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Вице-президент имеет полномочия для признания недействительными выборщиков, выбранных мошенническим путём, — написал Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается уступать Белый дом избранному главе государства Джо Байдену. Также политик пригрозил демократам «адской битвой» за здание с Овальным кабинетом и за сенат.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.

Как сообщил NEWS.ru, Трамп заявил о намерении доказать свою победу на выборах в восьми штатах, которые проголосовали за Байдена.

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