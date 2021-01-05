Трамп заявил о праве вице-президента США пересмотреть результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Майкл Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями для признания недействительными голосов выборщиков, избранных «мошенническим» путём. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
Вице-президент имеет полномочия для признания недействительными выборщиков, выбранных мошенническим путём, — написал Трампа.
The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается уступать Белый дом избранному главе государства Джо Байдену. Также политик пригрозил демократам «адской битвой» за здание с Овальным кабинетом и за сенат.
Действующий президент США неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.
Как сообщил NEWS.ru, Трамп заявил о намерении доказать свою победу на выборах в восьми штатах, которые проголосовали за Байдена.