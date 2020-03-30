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В университетском госпитале Брукдейл в Нью-Йорке наблюдается нехватка кислородных баллонов на фоне большого числа пациентов с коронавирусом. Эту информацию подтвердил вице-президент по внешним связям Кхари Эдвардс.

По словам специалиста по дыхательной терапии, работающего в больнице, количество нуждающихся в кислороде пациентов увеличилось так резко, что медики использовали почти все баллоны, в том числе порядка 50% аварийных резервов....