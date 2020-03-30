Власти Соединённых Штатов оказывают Италии финансовую помощь в борьбе с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страна получает «многое из того, что не нужно США».
Кроме того, американский лидер отметил, что Вашингтон также помогает Испании.
Мы тесно сотрудничаем с Италией, мы работаем с Испанией, которая по-настоящему пострадала, мы работаем со всеми. На днях я разговаривал с (канцлером Германии — прим. NEWS.ru) Ангелой Меркель —цитирует его ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп заявил, что действия американских властей позволили предотвратить большое число жертв коронавируса. По его словам, если бы Белый дом ничего не делал, от COVID-19 погибли бы более двух миллионов американцев.
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