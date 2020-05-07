Трамп заявил о необходимости отобрать премии у СМИ за статьи о сговоре с РФ

https://static.news.ru/photo/9b230d2a-837c-11ea-b8d7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Пулитцеровские премии за материалы о сговоре США и РФ были присуждены несправедливо. По его мнению, нужно заставить журналистов вернуть их.

Он уверен, что сотрудники СМИ «всё переврали». Об этом политик сообщил в ходе пресс-конференции, передаёт ТАСС.

Если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией. <...> Всё это было лживыми новостями, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию критических статей о России. Какие именно статьи заслужили похвалы со стороны комитета премии, не указывается.

Но в тексте сообщения говорится, что журналисты получили премию в номинации «Международная журналистика».