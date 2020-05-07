Трамп заявил о необходимости отобрать премии у СМИ за статьи о сговоре с РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Пулитцеровские премии за материалы о сговоре США и РФ были присуждены несправедливо. По его мнению, нужно заставить журналистов вернуть их.
Он уверен, что сотрудники СМИ «всё переврали». Об этом политик сообщил в ходе пресс-конференции,
Если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией. <...> Всё это было лживыми новостями, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию критических статей о России. Какие именно статьи заслужили похвалы со стороны комитета премии, не указывается.
Но в тексте сообщения говорится, что журналисты получили премию в номинации «Международная журналистика».
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