Трамп заявил о достаточном количестве доказательств нарушений на выборах

https://static.news.ru/photo/276df766-2c85-11eb-bf05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Tian/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение действиями своего оппонента демократа Джо Байдена, который объявил себя избранным главой государства и уже начинает называть имена людей из своей будущей администрации. Трамп заявил, что собрал достаточно доказательств нарушений в ходе подсчёта голосов за кандидатов в президенты, чтобы "перевернуть" итоги выборов.

Подсчёт, напомним, до сих пор не завершён. Но большинство СМИ отдаёт победу Байдену, да и сам он уже выступил с обращением к народу, в котором назвал себя избранным президентом. Трамп, тем не менее, готов бороться за свой пост до последнего. Он инициировал разбирательства о возможных нарушениях на избирательных участках и собирается отстаивать свою правоту в суде.

Почему Джо Байден так торопится сформировать кабинет министров, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, что достаточно, чтобы "перевернуть", по крайней мере, четыре штата, и чего хватит для победы на выборах? Надеюсь, что это сделают суды или законодательные органы, - написал Трамп в Twitter.

This is not at all frivolous. It is brought on behalf of one of the most respected members of the United States Congress who is disgusted, like so many others, by an Election that is a fraudulent mess. Fake ballots, dead people voting, no Republican Poll Watchers allowed, & more! https://t.co/mOGdSOeZW8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

Любопытно, что почти каждый пост Трампа, где он объявляет о нарушениях на выборах или заявляет о своей победе, помечается как "спорный". Это, впрочем, не мешает главе Белого дома выступать с громкими заявлениями.

Сотни тысяч голосов были поданы там, куда наблюдатели от Республиканской партии не были допущены. Это касается и фальшивых бюллетеней, и голосов от имени умерших людей, - возмущается Трамп.

Ранее NEWS.ru писал, что нынешний лидер США надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны. Юридическая команда Трампа собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.