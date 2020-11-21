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Трамп заявил о достаточном количестве доказательств нарушений на выборах

08:26, 22 ноября 2020
Фото: Dan Tian/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение действиями своего оппонента демократа Джо Байдена, который объявил себя избранным главой государства и уже начинает называть имена людей из своей будущей администрации. Трамп заявил, что собрал достаточно доказательств нарушений в ходе подсчёта голосов за кандидатов в президенты, чтобы "перевернуть" итоги выборов.

Подсчёт, напомним, до сих пор не завершён. Но большинство СМИ отдаёт победу Байдену, да и сам он уже выступил с обращением к народу, в котором назвал себя избранным президентом. Трамп, тем не менее, готов бороться за свой пост до последнего. Он инициировал разбирательства о возможных нарушениях на избирательных участках и собирается отстаивать свою правоту в суде.

Почему Джо Байден так торопится сформировать кабинет министров, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, что достаточно, чтобы "перевернуть", по крайней мере, четыре штата, и чего хватит для победы на выборах? Надеюсь, что это сделают суды или законодательные органы, - написал Трамп в Twitter.

Любопытно, что почти каждый пост Трампа, где он объявляет о нарушениях на выборах или заявляет о своей победе, помечается как "спорный". Это, впрочем, не мешает главе Белого дома выступать с громкими заявлениями.

Сотни тысяч голосов были поданы там, куда наблюдатели от Республиканской партии не были допущены. Это касается и фальшивых бюллетеней, и голосов от имени умерших людей, - возмущается Трамп.

Ранее NEWS.ru писал, что нынешний лидер США надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны. Юридическая команда Трампа собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.

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