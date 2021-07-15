Трамп заявил, что не планировал переворот в США после выборов

Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press

Высокопоставленные американские генералы в ноябре 2020 года допускали, что Дональд Трамп решит совершить переворот после проигранных президентских выборов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на фрагменты готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post.

В книге «Я один могу исправить это» журналистов Кэрол Леонниг и Филипа Ракера рассказывается о последнем годе пребывания Трампа в роли хозяина Белого дома. В ней говорится, что, опасаясь попытки...