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Трамп заявил, что не планировал переворот в США после выборов

19:30, 15 июля 2021
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о планах совершить переворот в Штатах после выборов 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-хозяин Белого дома отметил, что никогда не обсуждал эту возможность.

Как это смешно! Сожалею, что приходится сообщать вам об этом, но выборы — это и есть моя форма «переворота», — заявил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что высокопоставленные американские генералы в ноябре 2020 года допускали, что Дональд Трамп решит совершить переворот после проигранных президентских выборов. В книге «Я один могу исправить это» журналистов Кэрол Леонниг и Филипа Ракера рассказывается о последнем годе пребывания Трампа в роли хозяина Белого дома. В ней говорится, что, опасаясь попытки переворота, были запланированы некоторые способы остановить Трампа. Этим занимался председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли вместе с другими высшими официальными лицами. Своим помощникам генерал говорил, что попытка не удастся.

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