Трамп заявил, что Джонсон справится с коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Соединённые Штаты видят «свет в конце туннеля» по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалёком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали, — привели слова американского лидера в РИА Новости. Дональд Трамп...