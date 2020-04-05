США

Трамп заявил, что Джонсон справится с коронавирусом

08:44, 06 апреля 2020 18
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, госпитализированному из-за коронавируса. В ходе брифинга в Белом доме политик подчеркнул, что за скорое выздоровление британского премьера молятся «все американцы».

Джонсона Трамп назвал своим другом и великим джентльменом, отмечает The Hill.

Как вы знаете, он был доставлен в больницу сегодня, но я надеюсь и уверен, что он будет в порядке, — сказал американский лидер журналистам.

Офис премьера Британии 5 апреля заявил, что политик был госпитализирован по совету доктора из-за того, что симптомы коронавирусной инфекции не исчезли спустя 10 дней. Представитель канцелярии уточнила, что Джонсону проведут стандартные анализы, писал NEWS.ru.

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