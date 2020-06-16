Трамп запретит полицейским применять удушающие приёмы при задержании

https://static.news.ru/photo/6afda51a-aff5-11ea-8ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Американским полицейским запретят использовать удушающие приёмы при задержании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, их использование будет допускаться только в случае угрозы для жизни сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с новым указом Трампа администрация Белого дома намерена изучить возможность оснащения полиции «менее смертельным оружием».

Новые устройства разрабатываются всё время. Мы изучаем их. И цена здесь не проблема, — цитирует РИА Новости американского лидера.

Кроме того, Трамп подписал указ, регулирующий действия федеральных органов власти для повышения эффективности действий полиции и снижения неоправданного применения силы. Документ получил название «Безопасная полиция для безопасного общества».

Ранее NEWS.ru писал, что смерть подозреваемого во время задержания в США обернулась волной общественного возмущения. 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Позднее в штате Вашингтон было начато расследование гибели 33-летнего афроамериканца Мануэля Эллиса. Мужчина был задержан, когда пытался вскрыть чужой автомобиль, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Те, в свою очередь, применили против него удушающий приём.

Эти случаи привели к тому, что власти многих американских городов объявили о начале реформ в полиции. Нововведения подразумевают запрет на использование удушающих приёмов при задержании и ограничение на применение слезоточивого газа.

США в данном вопросе поддержали власти Франции. Так, глава МВД республики Кристоф Кастанер ввёл запрет на применение удушающих приёмов во время задержания злоумышленников.

На сегодняшний день люди по всему миру активно присоединяются к движению против расизма Black Lives Matter. Шествия под этим лозунгом проходят во многих странах Европы.