Трамп захотел выкрасить стену на границе с Мексикой в чёрный цвет

https://static.news.ru/photo/bcbeea82-8fbe-11ea-84a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Brown/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп настаивает на покраске защитной стены на американо-мексиканской границе в чёрный цвет. Это может привести к удорожанию работ по возведению стены на $500 млн.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные из государственных структур. По информации издания, президент считает, что чёрный цвет позволит стене нагреваться до такой степени, что к ней будет невозможно прикоснуться. Также Трамп надеется, что такая покраска придаст сооружению неприступный образ.

Вопрос покраски выносился на обсуждение неоднократно. Военные и представители миграционных служб считали, что им удалось отговорить Трампа от этой затеи. Однако, как заметил один из госчиновников, «президент передумал и вновь захотел покрасить стену». Участок защитного барьера длиной в 200 км, о завершении строительства которого Трамп объявил в феврале, уже покрашен в чёрный.

Как писал NEWS.ru, в феврале часть стены на границе CША и Мексики рухнула под напором ураганного ветра.