Трамп захотел выкрасить стену на границе с Мексикой в чёрный цвет

Президент США Дональд Трамп настаивает на покраске защитной стены на американо-мексиканской границе в чёрный цвет. Это может привести к удорожанию работ по возведению стены на $500 млн.
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Вопрос покраски выносился на обсуждение неоднократно. Военные и представители миграционных служб считали, что им удалось отговорить Трампа от этой затеи. Однако, как заметил один из госчиновников, «президент передумал и вновь захотел покрасить стену». Участок защитного барьера длиной в 200 км, о завершении строительства которого Трамп объявил в феврале, уже покрашен в чёрный.
Как писал NEWS.ru, в феврале часть стены на границе CША и Мексики рухнула под напором ураганного ветра.
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