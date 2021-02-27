Трамп выступил с речью впервые после ухода из Белого дома

https://static.news.ru/photo/0ed14bda-7a1a-11eb-b9ff-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Sammy Minkoff/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп на консервативной конференции CPAC в Орландо выступил с публичной речью впервые после того, как оставил Овальный кабинет.

Трамп пообещал сторонникам, что будет «сражаться с ними бок о бок», а также обвинил Демократическую партию и «фейковые СМИ» в том, что они развязали «историческую борьбу» с республиканцами, сообщает РИА Новости.

Им не удастся заставить нас замолчать, — отметил экс-президент.

Он также обрушился с критикой на своего преемника.

У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки, — указал Трамп.

Он считает, что Байден в своей политике вместо принципа «Америка на первом месте» исповедует другой — «Америка на последнем месте». Также Трамп не стал исключать своего очередного похода на выборы президента США.

Я могу решить побить их в третий раз, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские СМИ страдают после ухода Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор-республиканец от американского штата Техас Тед Круз. Он заявил, что СМИ критикуют его решение уехать на мексиканский курорт Канкун во время стихийного бедствия, поскольку больше не могут активно обсуждать бывшего президента Соединённых Штатов.