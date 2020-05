В письме утверждается, что ВОЗ игнорировала сообщения от независимых источников в китайской провинции Хубэй о том, что в конце декабря там появился новый вирус. Затем организация, как считает американский президент, верила всем утверждениям Китая, в том числе и ложным, например, о том, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку. Запоздалая реакция и отсутствие давления на Пекин со стороны ВОЗ привели к возникновению пандемии, заключается в письме.

The Guardian отмечает , что часть перечисленных в послании утверждений ложны. Так, в нём указывается, что Тайвань предупредил ВОЗ о том, что новый вирус передаётся от человека к человеку 31 декабря. В действительности же Тайвань только проинформировал организацию о том, что в провинции Хубэй, по-видимому, зафиксирована вспышка необычной пневмонии, а все заболевшие ей находятся в изоляции. Кроме того, в тексте приведены выборочные факты и проигнорированы, например, неоднократные предупреждения ВОЗ о том, что эпидемия перерастает в пандемию.