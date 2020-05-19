Президент США Дональд Трамп обнародовал письмо, которое он направил главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нём американский лидер пригрозил прекратить финансирование организации, если в течение 30 дней она не улучшит свою деятельностью. ВОЗ обвиняется в том, что она потворствовала Китаю на начальных этапах эпидемии, что привело к заражению всего мира. Хотя частично эти обвинения оправданы, письмо Трампа направлено скорее на внутреннюю американскую аудиторию, чем на международную.

В письме утверждается, что ВОЗ игнорировала сообщения от независимых источников в китайской провинции Хубэй о том, что в конце декабря там появился новый вирус. Затем организация, как считает американский президент, верила всем утверждениям Китая, в том числе и ложным, например, о том, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку. Запоздалая реакция и отсутствие давления на Пекин со стороны ВОЗ привели к возникновению пандемии, заключается в письме.

Единственный путь для организации — это продемонстрировать свою независимость от Китая, — говорится в документе. — Моя администрация уже начала обсуждать с вами пути реформирования организации. Мой долг как президента Соединённых Штатов проинформировать вас о том, что если ВОЗ не сможет значительно улучшить свою работу в течение 30 дней, я сделаю заморозку финансирования ВОЗ постоянной и пересмотрю членство США в организации.

The Guardian отмечает , что часть перечисленных в послании утверждений ложны. Так, в нём указывается, что Тайвань предупредил ВОЗ о том, что новый вирус передаётся от человека к человеку 31 декабря. В действительности же Тайвань только проинформировал организацию о том, что в провинции Хубэй, по-видимому, зафиксирована вспышка необычной пневмонии, а все заболевшие ей находятся в изоляции. Кроме того, в тексте приведены выборочные факты и проигнорированы, например, неоднократные предупреждения ВОЗ о том, что эпидемия перерастает в пандемию.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Трамп опубликовал полный текст письма в своём Twitter в первый день онлайн-сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения, в центре внимания которой был ответ мирового сообщества на пандемию COVID-19. Сам глава Белого дома на ней не выступал, хотя глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и призывал его провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Позицию США на встрече высказал министр здравоохранения Алекс Азар.

Мы стали свидетелями того, что ВОЗ провалила свою основную миссию по обмену информацией и прозрачности, в то время как государства-члены действовали недобросовестно, — заявил Алекс Азар. — Это не должно повториться.

В середине апреля Трамп заявил о том, что приостанавливает финансирование ВОЗ. США были самым крупным донором организации, обеспечивая до 20% её годового бюджета. Как отмечали эксперты, для ВОЗ это станет большим ударом и даже Китай, обещавший увеличить свои отчисления, не сможет покрыть нехватку американских денег.

Текст письма Трампа составлен таким образом, чтобы практически лишить ВОЗ шансов исполнить его ультиматум. В тексте перечислены просчёты организации, но не уточняется, что именно она должна сделать, чтобы США восстановили своё финансирование. Вероятно, в Соединённых Штатах ждут отставки главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, так как считают его ставленником Китая, но в письме содержится только намёк на это. Например, там упоминается, что при предыдущем руководителе организация успешно справилась со вспышкой атипичной пневмонии в Китае.

Дональд Трамп Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Стоит отметить, что ВОЗ изначально не имела достаточных полномочий для существенного давления на Китай. Все указания этой организации носят рекомендательный характер, а угрозы в адрес одного из членов чреваты разрывом отношений. Вероятно, в организации опасались разозлить Китай преждевременными обвинениями. В таком случае Пекин бы вышел из ВОЗ, отозвал бы своё финансирование и перестал бы пускать международных экспертов на свою территорию. Между тем для ВОЗ было важно попасть в Китай и провести своё расследование, пусть и под наблюдением китайских экспертов. А веру её руководства в официальные данные Пекина, которые оказались ложными, можно объяснить тем, что никаких других достоверных данных о новой болезни на тот период не существовало.

Маловероятно, что ВОЗ пойдёт на смену руководства в разгар кризиса. Так что, скорее всего, по истечении 30 дней Вашингтон объявит о том, что его требования не были выполнены, и воплотит свои угрозы.