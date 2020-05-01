https://static.news.ru/photo/9fcb3dd4-8b6f-11ea-a4f8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп впервые за долгое время покинет Белый дом. Он провёл в нём более месяца в режиме самоизоляции.

Сообщается, что американский лидер собирается посетить в рамках рабочего графика свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, сообщает РИА Новости.

Из документа, который представил Белый дом, следует, что Дональд Трамп отправится в резиденцию в пятницу в 17.35 (00.35 в субботу по московскому времени).

Отмечается, что последний раз президент США покидал Белый дом 28 марта, чтобы посетить базу ВМС в штате Виргиния.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент США Майкл Пенс проигнорировал введённые руководством клиники Мэйо в Рочестере правила и не стал надевать медицинскую маску, хотя ему предложили это сделать.