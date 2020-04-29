США

Вице-президент США нарушил правила клиники, отказавшись от маски

11:46, 29 апреля 2020
Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс 28 апреля посетил клинику Мэйо в Рочестере, штат Миннесота. Он проигнорировал введённые руководством заведения 13 апреля правила и не стал надевать медицинскую маску, хотя ему предложили это сделать.

В клинике заявили, что перед визитом предупреждали политика о необходимости закрыть лицо. Позднее сообщение, размещённое в аккаунте Mayo Clinic в Twitter, было удалено.

CNN отмечает, что сопровождавшие Пенса специалисты были в масках. Сам вице-президент США позднее заявил, что регулярно проходит тесты на коронавирус, как и люди из его окружения.

Лидер Штатов Дональд Трамп связал лидерство страны по числу заражённых COVID-19 с качеством тестов. Американский президент заявил, что другие государства отстают от США в уровне тестирования на коронавирусную инфекцию, писал NEWS.ru.

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