Вице-президент США нарушил правила клиники, отказавшись от маски

https://static.news.ru/photo/2d6eeed4-89f8-11ea-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс 28 апреля посетил клинику Мэйо в Рочестере, штат Миннесота. Он проигнорировал введённые руководством заведения 13 апреля правила и не стал надевать медицинскую маску, хотя ему предложили это сделать.

В клинике заявили, что перед визитом предупреждали политика о необходимости закрыть лицо. Позднее сообщение, размещённое в аккаунте Mayo Clinic в Twitter, было удалено.

VP Pence does not wear a mask during Tuesdayâs visit to the Mayo Clinic, which is requiring all patients and visitors to wear a face covering or mask in effort to slow the spread of coronavirus. pic.twitter.com/qIddFN9UTW — NBC News (@NBCNews) April 28, 2020

CNN отмечает , что сопровождавшие Пенса специалисты были в масках. Сам вице-президент США позднее заявил, что регулярно проходит тесты на коронавирус, как и люди из его окружения.

Лидер Штатов Дональд Трамп связал лидерство страны по числу заражённых COVID-19 с качеством тестов. Американский президент заявил, что другие государства отстают от США в уровне тестирования на коронавирусную инфекцию, писал NEWS.ru.