Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами в Вашингтоне в очередной раз упомянул возможность остаться в должности главы государства после второго срока.
Не буду шутить, говоря о девятом, тринадцатом, пятнадцатом сроке... это сводит их с ума, — заметил Трамп, намекая на своих политических оппонентов.
Как
Дональд Трамп ранее уже выкладывал в Twitter видеоролик, где упоминаются тысячи лет его президентства.
5 февраля американский Сенат оправдал Дональда Трампа по предъявленным ему в рамках процедуры импичмента обвинениям. В частности, сенаторы посчитали, что президент США не злоупотреблял своими властными полномочиями, сообщал NEWS.ru.
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