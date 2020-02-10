https://static.news.ru/photo/58209798-4c2e-11ea-a16e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами в Вашингтоне в очередной раз упомянул возможность остаться в должности главы государства после второго срока.

Не буду шутить, говоря о девятом, тринадцатом, пятнадцатом сроке... это сводит их с ума, — заметил Трамп, намекая на своих политических оппонентов.

Как передаёт РИА Новости, глава государства выразил надежду, что его преемник будет следовать начатой Трампом политике. Президент также заявил собравшимся губернаторам, что экономика США в данный момент находится на беспрецедентном в истории подъёме.

Дональд Трамп ранее уже выкладывал в Twitter видеоролик, где упоминаются тысячи лет его президентства.

5 февраля американский Сенат оправдал Дональда Трампа по предъявленным ему в рамках процедуры импичмента обвинениям. В частности, сенаторы посчитали, что президент США не злоупотреблял своими властными полномочиями, сообщал NEWS.ru.