Трамп вновь объявил себя победителем на выборах

Хозяин Белого дома разместил в Twitter ссылку на публикацию The New York Times, где сказано, что за него проголосовали на 10,1 млн человек больше, чем на предыдущих выборах. Издание отметило, что в этот раз Трампу удалось получить больше голосов в том числе и в регионах, где преобладает испаноговорящее население.

...AND I WON THE ELECTION. VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ