Трамп вновь объявил себя победителем на выборах

https://static.news.ru/photo/4dd3d7a2-29b2-11eb-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: ATL/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что одержал победу на прошедших в стране 3 ноября выборах главы государства.

Хозяин Белого дома разместил в Twitter ссылку на публикацию The New York Times, где сказано, что за него проголосовали на 10,1 млн человек больше, чем на предыдущих выборах. Издание отметило, что в этот раз Трампу удалось получить больше голосов в том числе и в регионах, где преобладает испаноговорящее население.

И я выиграл выборы. Фальсификация результатов голосования по всей стране! — написал Трамп.

...AND I WON THE ELECTION. VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал соперник Трампа демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Трампа о незаконном ограничении возможностей наблюдателей при подсчёте голосов в Филадельфии. Суд установил, что в правилах избирательной комиссии нарушений нет.