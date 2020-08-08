Трамп в обход конгресса продлил выплаты по безработице до конца года

https://static.news.ru/photo/e0b1970e-d9ca-11ea-90a9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/GlobalLookPPress

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса страны принял некоторые меры по стимулированию экономики. В частности, американский лидер решил продлить выплаты по безработице до конца 2020 года.

Сумма выплат составит $400. При этом власти штатов должны будут оплатить четверть этой суммы, сообщает «Известия» со ссылкой на Boomberg.

Отмечается, что американский президент и конгресс не смогли договорится о сумме выплат, так как Конгресс США хотел оставить прежнюю сумму в $600 в неделю.

Дональд Трамп также сообщил о налоговых каникулах для жителей США, зарабатывающих до $100 тыс. в год. Такая мера поддержки будет действовать до конца года.

Кроме того, в случае, если Дональд Трамп останется на президентской должности после выборов в 2020 году, то он обещал продлить налоговые каникулы.

Помимо прочего в рамках мер поддержки американский лидер продлил запрет на выселение за неоплаченную аренду и освободил американцев от выплат по студенческим ссудам.

Как писал NEWS.ru ранее, профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который известен точностью прогнозов исхода выборов, назвал имя следующего президента США. Он пояснил, что делает прогнозы с помощью системы «13 ключей». Согласно системе, политолог не учитывает опросы, аналитику, ежедневные результаты рейтингов, а обращает внимание на экономику, должность кандидата, социальное настроение, скандалы и недовольства, а также на харизму претендентов.