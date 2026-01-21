Европа переживает энергетический кризис из-за ветряных электростанций, заявил президент США Дональд Трамп. Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, он добавил, что эти конструкции «уничтожают земли».

Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли, — заявил он.

По его словам, объем вырабатываемой электроэнергии в Германии снизился на 22%, если сопоставить показатели с теми, что были зафиксированы в 2017 году. А в Великобритании, судя по всему, производится лишь одна треть от общего объема энергии, который страна выпускала в конце двадцатого века.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные правительства на протяжении многих лет допускали серьезные ошибки в своей политике, в том числе в рамках так называемой зеленой повестки. По его словам, отказ от традиционных источников энергии привел к вынужденному возвращению к угольной и атомной генерации.

До этого нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл заявил, что отказ от импорта российских энергоресурсов может обернуться губительными последствиями для европейских стран. По его мнению, такое решение приведет к гибели экономики Евросоюза.