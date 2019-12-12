https://static.news.ru/photo/49bf0dfa-1d13-11ea-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Adar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «подходит очень близко» к заключению торговой сделки с Китаем.

Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже, — цитирует «Политика сегодня» слова главы Белого дома.

Однако политик не стал уточнять, когда это произойдёт.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договорённостей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя государствами. Китай пойдёт на уступки в сфере закупок агропромышленной продукции, а Штаты ослабят пошлины.