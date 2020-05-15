Трамп: США начали работать над вакциной от коронавируса в январе

https://static.news.ru/photo/35cc95ae-96e6-11ea-8ca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Учёные из США стали разрабатывать вакцину от коронавируса ещё в январе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Учёные в национальных институтах здравоохранения начали разрабатывать первую пробную вакцину 11 января. Тогда люди ещё не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся, — рассказал глава Белого дома на брифинге.

По его словам, вакцина от коронавируса может быть готова к концу года. Президент США поблагодарил учёных за их усилия, сообщает «Интерфакс».

Ранее американский лидер вновь обвинил Китай в пандемии. Он заявил, что власти КНР должны были победить коронавирусную инфекцию, пока она не перекинулась на остальную часть мира. Глава Белого дома допустил, что Вашингон может «полностью прекратить» отношения с Китаем.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис усомнилась в том, что первая вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Она напомнила, что над её созданием трудятся 100 различных групп.

NEWS.ru писал, что медики из Китая и Канады сумели подавить коронавирусную инфекцию с помощью препарата для лечения гепатита С и рака. Речь идёт об интерфероне альфа-2.