Трамп снял ограничения на въезд в США из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/345c47e0-5a32-11eb-9722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий президент США Дональд Трамп за день до ухода со своего поста подписал указ, отменяющий введённые ограничения на въезд в страну в связи с пандемией коронавируса из большинства стран мира.

Указ должен вступить в силу с 26 января, однако новый президент Джо Байден, чья инаугурация состоится 20 января, вероятно, отменит этот указ.

Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США, — приводит РБК выдержку из подписанного Трампом документа.

Согласно документу, ограничения на въезд сохранятся только для жителей Китая и Ирана, так как эти страны не сотрудничали с США по вопросам здравоохранения и не предоставляли своевременную статистику по распространению COVID-19.

Официальный представитель переходной команды Джо Байдена Джен Псаки заявила, что новый президент не позволит Трампу отменить действующие ограничения на въезд в страну в условиях эпидемиологического кризиса.

С учётом усугубления ситуации с пандемией и появления по всему миру новых, более заразных штаммов вируса сейчас не время снимать ограничения на международные путешествия. Исходя из рекомендаций наших специалистов в области здравоохранения, администрация не планирует снимать эти ограничения 26 января, — написала она на своей странице в Twitter.

Она добавила, что карантинные меры в стране, вероятно, в ближайшее время будут ужесточены.

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Ранее NEWS.ru писал, что по данным американских СМИ президент Дональд Трамп за день до ухода с поста записал видеообращение к нации, которое будет опубликовано позже 12 января. Отмечается, что в своей речи Трамп перечислил свои важнейшие, по его мнению, достижения на посту главы государства.