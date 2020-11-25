Трамп снова заявил, что демократы проиграли выборы в США

https://static.news.ru/photo/b3d8bebe-2fb6-11eb-b649-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова высказался по поводу выборов главы государства, которые прошли в стране. Он вновь отказался признать, что проиграл своему конкуренту, демократу Джо Байдену, и подчеркнул, что победил по результатам голосования.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Трамп по-прежнему отказывается признавать результаты выборов. На этот раз он высказался по данному вопросу на организованных Республиканской партией слушаниях в Пенсильвании.

Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом. Эти выборы были сфальсифицированы, мы не можем этого позволить. Мы выиграли Пенсильванию и все колеблющиеся штаты с большим отрывом, — цитирует политика РИА Новости.

Трамп заявил, что представители Демократической партии занимались широкомасштабными фальсификациями. В частности, по мнению президента, имели место вбросы голосов, голосования от имени умерших граждан и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, Байден стал первым в американской истории президентом, за которого отдали свои голоса более 80 млн избирателей.

Подсчёт голосов в некоторых штатах продолжается, но, по предварительным данным, демократ набрал 80 021 915 голосов избирателей.