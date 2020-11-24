Байден поставил рекорд по числу отданных за него голосов

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Джо Байден стал первым в американской истории президентом, за которого отдали свои голоса более 80 млн избирателей.

Подсчёт голосов в некоторых штатах продолжается, но по предварительным данным, демократ набрал 80 021 915 голосов избирателей, передаёт NBC News.

Отмечается, что рекорд связан как с явкой на прошедших выборов, так и с ростом числа американского населения и, соответственно, числа избирателей.

Ранее лидерами по числу полученных голосов были прошлый президент США Барак Обама и действующий лидер Дональд Трамп — 69,5 млн и 70 млн голосов соответственно.

Associated Press подчёркивает , что на прошедших выборах Трамп стал проигравшим с более чем 70 млн голосов кандидатом, что также является рекордом.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Действующий лидер уже дал поручение администрации начать работу по передаче власти команде оппонента от Демократической партии, однако Трамп отказывается признать поражение в президентской гонке и настаивает на том, что результаты выборов фальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден заявил, что не планирует прибегать к расследованию деятельности своего вероятного предшественника Дональда Трампа.