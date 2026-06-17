На Украине раскрыли реакцию Трампа на мольбы европейцев о Patriot Трамп пообещал подумать над просьбой ЕС разрешить производство Patriot в Европе

Европейские лидеры попросили президента США Дональда Трампа разрешить производить в Европе боеприпасы для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, пишет издание «Суспильне» со ссылкой на источник. По его информации, глава Белого дома не стал давать утвердительного ответа.

В материале говорится, что Трамп ограничился размытым обещанием обязательно рассмотреть запрос европейцев. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил передать Украине лицензии на производство ракет для Patriot. Других подробностей по теме этих переговоров собеседник издания не привел.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель отмечала, что Украина вряд ли сможет быстро создать аналог системы ПВО Patriot. Она отметила, что Зеленский также ранее обещал разработку ядерной программы и производство 4 млн дронов в год, чего в итоге не случилось. Политик подчеркнула, что разработка своей ракеты-перехватчика занимает много лет.

До этого сообщалось, что Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить десятки боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.