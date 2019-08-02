Трамп неоднократно критично отзывался о Каммингсе, отвечающем в Палате представителей за многочисленные расследования против главы США и членов его семьи. По мнению президента, конгрессмен ничего не делает для улучшения ситуации в своём округе Балтимор, который «заражён преступностью и крысами».
Многие демократы считают, что поведение американского лидера граничит с расизмом, так как сам Каммингс, как и большинство его избирателей, принадлежит к афроамериканскому меньшинству.
Однако в Балтиморе действительно отмечается высокий уровень преступности, бедности и распространения наркотиков, а население снижается.
Как ранее писал News.ru, Трамп обвинил демократов в плохих отношениях с Россией. Глава Белого дома решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил демократов в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны России.