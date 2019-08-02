https://static.news.ru/photo/0cf4756a-b533-11e9-881d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказался об ограблении в доме конгрессмена Элайджи Каммингса, которого он уже неделю ругает на своей странице в Twitter.

Очень плохие новости! Дом Элайджи Каммингса в Балтиморе ограбили. Как плохо! — написал американский лидер.

Really bad news! The Baltimore house of Elijah Cummings was robbed. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 августа 2019 г.

Трамп неоднократно критично отзывался о Каммингсе, отвечающем в Палате представителей за многочисленные расследования против главы США и членов его семьи. По мнению президента, конгрессмен ничего не делает для улучшения ситуации в своём округе Балтимор, который «заражён преступностью и крысами».

Многие демократы считают, что поведение американского лидера граничит с расизмом, так как сам Каммингс, как и большинство его избирателей, принадлежит к афроамериканскому меньшинству.

Однако в Балтиморе действительно отмечается высокий уровень преступности, бедности и распространения наркотиков, а население снижается.

Как ранее писал News.ru, Трамп обвинил демократов в плохих отношениях с Россией. Глава Белого дома решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил демократов в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны России.