Трамп: Республиканская партия идёт вперёд на выборах

https://static.news.ru/photo/02dbe130-1e05-11eb-b5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов и кандидат на новый срок Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия, членом которой он является, уверенно идёт вперёд на выборах. Это касается и колеблющихся случаев, в том числе Флориды.

Я слышал, что мы хорошо [ведём] во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведём везде, это отлично, — сказал он в ходе выступления перед сотрудниками избирательного штаба партии в Вирджинии.

Он призвал граждан страны преодолеть распри между партиями и объединиться.

Наблюдается действительно невероятное единство, никто такого раньше не видел, — добавил политик.

Выступление Трампа транслировали американские телеканалы.

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.