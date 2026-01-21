Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:03

Трамп назвал угрозы, с которыми столкнулся мир

Трамп: мир столкнулся с разрушительными последствиями миграции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Мир сталкивается с разрушительными последствиями экономической и миграционной политики, заявил президент США Дональд Трамп во время речи на форуме в Давосе. По его словам, раньше такого не было.

Мы теряли более $1 трлн каждый год, и эти деньги просто выбрасывались на ветер, — заявил Трамп.

Ранее американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что нелегальная миграция может лишить США демократии и привести к власти одну политическую силу. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии. Миллиардер обвинил радикальных левых политиков в использовании мошеннических государственных программ для массового ввоза мигрантов.

До этого сын экс-президента США Джо Байдена Хантер, комментируя иммиграционную политику отца, заявил, что выступает против бесконтрольной миграции. По его мнению, нелегалы истощают американские ресурсы. Кроме того, он указал, что мигранты обладают более привилегированным положением, нежели «настоящие герои, которые все еще восстанавливаются после 20 лет войны».

