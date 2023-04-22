Трамп раскрыл, когда он остановит конфликт на Украине Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах, но до инаугурации

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году разрешить конфликт на Украине еще до инаугурации. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед своими сторонниками во Флориде. По словам Трампа, которые приводит РИА Новости, он является единственным политиком, способным предотвратить третью мировую войну и втягивание в нее США.

Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной, — пообещал политик.

Трамп неоднократно уверял, что сможет остановить конфликт в течение 24 часов, созвонившись с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В ходе выступления во Флориде он отметил, что знает их обоих и Зеленский в общении с ним «был очень мил».

Ранее Трамп заявил, что США «катятся в ад». По его мнению, политика администрации президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.