Трамп: Путин хотел бы видеть Байдена президентом США

https://static.news.ru/photo/205570d0-0a61-11eb-b79d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин хотел бы работать с Джо Байденом в качестве американского лидера, заявил действующий лидер США Дональд Трамп. При этом он признался, что ему нравится Путин.

Трамп добавил, что занимает жёсткую позицию по отношению к Москве.

Мне он (Путин. — NEWS.ru) нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочёл бы иметь дело с Байденом, — сказал глава государства в эфире The Rush Limbaugh Show.

Он добавил, что считает Байдена «медленным» не из-за его 78-летнего возраста, а из-за того, что с ним «что-то не так». По его словам, оппонент не в состоянии ответить на простые вопросы, а лояльные к нему демократические журналисты передают ему свои вопросы, а затем политик просто читает написанные помощником ответы.

Хиллари (кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон. — NEWS.ru) была умнее. Она могла сама отвечать на вопросы, — добавил он.

Трамп отметил, что ведущий на недавних теледебатах три раза помог Байдену, когда тот начинал путаться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на 14 процентных пунктов опережает соперника — действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC. На вопрос о том, кого бы они поддержали, 53% опрошенных назвали Джо Байдена, 39% — Дональда Трампа.