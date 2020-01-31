https://static.news.ru/photo/fc156afc-4460-11ea-8b78-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон и Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп просил экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона помочь с поиском компрометирующей демократов информации. Об этом Болтон рассказал в черновике своей книги.

Порочащие данные нужно было получить у украинских властей, передаёт New York Times.

Трамп сказал Болтону позвонить Владимиру Зеленскому <...>, чтобы Зеленский встретился с Джулиани<...> для обсуждения расследований [против Джо Байдена], — говорится в книге.

Там отмечается, что политик говорил об этом в присутствии исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни, юрисконсульта президентской администрации Пэта Сиполлоне и своего адвоката Руди Джулиани. Юрист утверждает, что такого разговора не было.

Это абсолютная ложь, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «Превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «Воспрепятствование конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.