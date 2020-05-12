Трамп призвал не допустить назначения Пелоси и. о. президента США

https://static.news.ru/photo/f3b60c1c-9443-11ea-b032-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратил внимание на публикацию о том, что в случае, если коронавирусом заразится он или вице-президент Майкл Пенс, исполняющим обязанности главы государства может стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В посте в Twitter американский лидер написал, что должен быть очень аккуратным. Он пояснил, что назначение «сумасшедшей» Пелоси на руководящую должность обернётся полной катастрофой.

США никогда не будут коммунистической страной! — подчеркнул Трамп.

Then we must be very careful. Crazy Nancy would be a total disaster, and the USA will never be a Communist Country! https://t.co/r0tP5dxZ9h — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

Как писал NEWS.ru, после заражения коронавирусом двух сотрудников администрации Дональда Трампа всех работников западного крыла Белого дома обязали носить защитные маски.