США

Трамп призвал не допустить назначения Пелоси и. о. президента США

14:28, 12 мая 2020 30
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратил внимание на публикацию о том, что в случае, если коронавирусом заразится он или вице-президент Майкл Пенс, исполняющим обязанности главы государства может стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В посте в Twitter американский лидер написал, что должен быть очень аккуратным. Он пояснил, что назначение «сумасшедшей» Пелоси на руководящую должность обернётся полной катастрофой.

США никогда не будут коммунистической страной! — подчеркнул Трамп.

Как писал NEWS.ru, после заражения коронавирусом двух сотрудников администрации Дональда Трампа всех работников западного крыла Белого дома обязали носить защитные маски.

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