Президент США Дональд Трамп известен своей тактикой «максимального давления», которую он активно использовал будучи бизнесменом. Став главой государства, казалось бы, успешный переговорщик решил перенести её и на арену международных отношений. С самого начала президентского срока Трамп поставил перед собой две амбициозные задачи: разобраться с Ираном и Северной Кореей. Затем в списке его приоритетов стал значиться и Китай.

В случае с Северной Кореей она выражалась в стремлении американского лидера увеличить не только экономическое, но и военное давление на Пхеньян. Фактически с 2017 года Трамп заявлял о бессмысленности переговоров с КНДР, подвергал критике действующего на тот момент госсекретаря Рекса Тиллерсона за такие попытки. Масштабные военные учения вблизи Корейского полуострова накаляли атмосферу, а новые волны санкций ухудшали и без того тяжёлое положение внутри страны. Когда ситуация начала приближаться к критической отметке, лидер США выразил готовность к прямым переговорам. Во время первой встречи в Сингапуре Дональду Трампу и Ким Чен Ыну даже удалось согласовать совместный документ, который, однако же, был скорее символичным жестом, чем реальным шагом на пути к денуклеаризации. С того момента прошли ещё две встречи лидеров — продвижения на северокорейском треке у США не наблюдается, ракетные пуски Пхеньяна продолжаются.