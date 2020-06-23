Трамп приказал арестовывать всех, кто причиняет вред памятникам

https://static.news.ru/photo/9a6a3e4c-b547-11ea-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп распорядился арестовывать тех граждан США, которые будут пытаться совершать акты вандализма или пытаться разрушить памятники и статую на территории страны.

Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до десяти лет, — написал американский лидер в Twitter.

Он подчеркнул, что решение вступило в силу. По нему можно наказывать всех, кто ранее совершал акты вандализма или сносил памятники. Трамп подчеркнул, что для вандалов не будет никаких исключений.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteranâs Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Массовые протесты охватили США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после задержания полицией в Миннеаполисе. Во многих городах протесты перешли в массовые беспорядки. Граждане недовольны расизмом и полицейским произволом. По всей стране сносят или оскверняют памятники на волне борьбы с расизмом.

NEWS.ru писал, что власти Нью-Йорка приняли решение демонтировать памятник Теодору Рузвельту у Американского музея естественной истории. Монумент состоит из трёх элементов: в центре на коне сидит Рузвельт, с одной стороны от него находится индеец, а с другой африканец. Активисты много лет требовали снести этот памятник, поскольку он якобы ассоциировался с расовой дискриминацией и колониальной экспансией. Руководство музея решилось демонтировать памятник на фоне протестов против расизма. Эти действия одобрил не только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, но и правнук Рузвельта.