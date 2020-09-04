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Трамп придумал Байдену новое прозвище

11:21, 04 сентября 2020 32
Джо Байден Джо Байден Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп придумал новое прозвище своему сопернику на предстоящих президентских выборах Джо Байдену. Глава Белого дома назвал кандидата от Демократической партии «невидимым Джо».

Об этом американский лидер написал в своём Twitter. Байден в Висконсине встретился с семьей Джейкоба Блейка, который пострадал от рук полицейских, и адвокатами его родственников, передаёт издание «Политика сегодня».

Президент США обратил внимание, что его соперник, который соблюдает меры предосторожности из-за пандемии коронавируса и избегает публичных мероприятий, пожал руку отцу Блейка. Позже он этой же рукой прикоснулся к своему лицу в маске. Трамп написал фамилию Байдена как «Hiden», что можно перевести как «невидимый».

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 80 лауреатов Нобелевской премии в разных областях в письме выразили поддержку кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.

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