Трамп придумал Байдену новое прозвище

https://static.news.ru/photo/224f0bf2-ee88-11ea-a799-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп придумал новое прозвище своему сопернику на предстоящих президентских выборах Джо Байдену. Глава Белого дома назвал кандидата от Демократической партии «невидимым Джо».

Об этом американский лидер написал в своём Twitter. Байден в Висконсине встретился с семьей Джейкоба Блейка, который пострадал от рук полицейских, и адвокатами его родственников, передаёт издание «Политика сегодня».

Президент США обратил внимание, что его соперник, который соблюдает меры предосторожности из-за пандемии коронавируса и избегает публичных мероприятий, пожал руку отцу Блейка. Позже он этой же рукой прикоснулся к своему лицу в маске. Трамп написал фамилию Байдена как «Hiden», что можно перевести как «невидимый».

Joe Hidenâ gets off his airplane, grabs and shakes a rather stunned manâs hand (like in the old days), then touches his (Joeâs) face and mask with the same hand. No crowd, no enthusiasm for Joe today. Law & Order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 80 лауреатов Нобелевской премии в разных областях в письме выразили поддержку кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.