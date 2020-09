Трамп придумал Байдену новое прозвище

Об этом американский лидер написал в своём Twitter. Байден в Висконсине встретился с семьей Джейкоба Блейка, который пострадал от рук полицейских, и адвокатами его родственников, передаёт издание «Политика сегодня».

Президент США обратил внимание, что его соперник, который соблюдает меры предосторожности из-за пандемии коронавируса и избегает публичных мероприятий, пожал руку отцу Блейка. Позже он этой же рукой прикоснулся к своему лицу в маске. Трамп написал фамилию Байдена как «Hiden», что можно перевести как «невидимый».

Joe Hiden’ gets off his airplane, grabs and shakes a rather stunned man’s hand (like in the old days), then touches his (Joe’s) face and mask with the same hand. No crowd, no enthusiasm for Joe today. Law & Order!