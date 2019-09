Он отметил, что демократы относятся к нему с «ненавистью и страхом», и назвал ситуацию с импичментом охотой на ведьм.

Хозяин Белого дома призвал не допустить подобного отношения к своему преемнику.

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!