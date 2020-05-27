США

Трамп потроллил Байдена мемом с танцами с гробом

13:45, 27 мая 2020
Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Facebook видео с танцующими носильщиками гробов в Гане. На гробе было написано «президент Байден».

В запись был вставлен отрывок, на котором возможный соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года сообщает темнокожему ведущему Ленарду Маккелви, что тот «не может называть себя чёрным, если поддерживает Трампа». 

Ранее Дональд Трамп заявил, что у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нет положительных качеств. По словам американского лидера, политик никогда не считался умным человеком, писал NEWS.ru.

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