Трамп потроллил Байдена мемом с танцами с гробом

https://static.news.ru/photo/ac3a6106-a007-11ea-9176-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Facebook видео с танцующими носильщиками гробов в Гане. На гробе было написано «президент Байден».

В запись был вставлен отрывок, на котором возможный соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года сообщает темнокожему ведущему Ленарду Маккелви, что тот «не может называть себя чёрным, если поддерживает Трампа».

Ранее Дональд Трамп заявил, что у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нет положительных качеств. По словам американского лидера, политик никогда не считался умным человеком, писал NEWS.ru.