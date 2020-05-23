Трамп не нашёл преимуществ у Байдена

https://static.news.ru/photo/b090e9b8-829e-11ea-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов рассказал об отношении к своему возможному сопернику на следующих выборах главы государства Джозефу Байдену. По его словам, у политика нет положительных качеств.

Такой ответ он дал в интервью журналистке Шерил Аткисон, передаёт ТАСС.

Американский лидер заявил, что Байден никогда не считался умным человеком. При этом он может весь день говорить о слабых сторонах своего противника.

Я бы сказал, что это опыт. Но на самом деле у него нет опыта, потому что, как я думаю, он не помнит, что делал вчера. Какой может быть опыт, — ответил он на вопрос сотрудницы СМИ о преимуществах Байдена.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп раскритиковал соцсети за «нечестное» отношение к республиканцам. По мнению главы Белого дома, таким образом интернет-сервисы пытаются заставить замолчать часть страны. Претензии у него появились к Google, Instagram, Facebook и Twitter.