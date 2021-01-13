Трамп после импичмента выпустил видеообращение

https://static.news.ru/photo/a51c1bb4-55fe-11eb-b5cc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уходящий президент США Дональд Трамп после вынесенного ему палатой представителей импичмента выпустил видеообращение, записанное в Белом доме. Он никак не прокомментировал решение конгрессменов.

При этом исторический позор Трамп пережил сдержанно, сообщает CNN. В своей речи политик снова осудил насилие и призвал американцев к примирению, «преодолев страсти момента».

Я хочу осудить насилие, которое мы видели в последнюю неделю... Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение, — отметил Трамп.

Он пообещал, что виновные в беспорядках на Капитолийском холме будут привлечены к ответственности.

Политик также рассказал о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях.

Это напряжённые и сложные времена. Попытки цензурировать, «отменять» и вносить в чёрные списки наших сограждан неправильны и опасны, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп рассказал, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне. Он добавил, что «тысячи» бойцов Нацгвардии прибывают в столицу США, чтобы обеспечить «безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.