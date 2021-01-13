Трамп после импичмента выпустил видеообращение

Уходящий президент США Дональд Трамп после вынесенного ему палатой представителей импичмента выпустил видеообращение, записанное в Белом доме. Он никак не прокомментировал решение конгрессменов.
При этом исторический позор Трамп пережил сдержанно,
Я хочу осудить насилие, которое мы видели в последнюю неделю... Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение, — отметил Трамп.
Он пообещал, что виновные в беспорядках на Капитолийском холме будут привлечены к ответственности.
Политик также рассказал о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях.
Это напряжённые и сложные времена. Попытки цензурировать, «отменять» и вносить в чёрные списки наших сограждан неправильны и опасны, — подчеркнул хозяин Белого дома.
Трамп рассказал, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне. Он добавил, что «тысячи» бойцов Нацгвардии прибывают в столицу США, чтобы обеспечить «безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов».
Ранее NEWS.ru сообщал, что палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.