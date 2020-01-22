https://static.news.ru/photo/1cf8c9e4-3d7c-11ea-8e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: March_for_Life/twitter.com

Дональд Трамп станет первым американским президентом, присутствовавшим на митинге противников искусственного прерывания беременности по желанию женщин.

Церковь и консервативные слои американского общества давно требуют признать аборты вне закона и запретить их проведение. Активисты пролайферских движений регулярно устраивают акции протеста и пикеты около медицинских клиник, где делают аборты. Ранее лидеры Америки никогда не присутствовали на подобных мероприятиях. Участие в одном из них, которое пройдёт 24 января, подтвердил как сам Трамп, так и его пресс-секретарь Стефани Гришэм.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь считает аборт грехом даже в тех случаях, когда беременность наступила в результате сексуального насилия.