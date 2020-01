Церковь и консервативные слои американского общества давно требуют признать аборты вне закона и запретить их проведение. Активисты пролайферских движений регулярно устраивают акции протеста и пикеты около медицинских клиник, где делают аборты. Ранее лидеры Америки никогда не присутствовали на подобных мероприятиях. Участие в одном из них, которое пройдёт 24 января, подтвердил как сам Трамп, так и его пресс-секретарь Стефани Гришэм.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ