https://static.news.ru/photo/c002e25e-6217-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Американский президент Дональд Трамп порадовался падению мировых цен на нефть. С начала торгов 9 марта стоимость барреля Brent снизилась на 27% — ниже $32.

Хорошо для потребителей, бензин подешевеет следом! — написал Трамп в Twitter.

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

США являются третьим производителем нефти в мире, уступая только России и Саудовской Аравии. При этом, писал ТАСС в 2018 году, нефтяные доходы обеспечивают Америке составляют 1% валового продукта.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.