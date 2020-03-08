США являются третьим производителем нефти в мире, уступая только России и Саудовской Аравии. При этом, писал ТАСС в 2018 году, нефтяные доходы обеспечивают Америке составляют 1% валового продукта.
Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.