https://static.news.ru/photo/de8611b8-95f5-11e9-90a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, его советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео поздравили американцев с Днём независимости. В своём Twitter американский лидер обещал самое масштабное празднование 4 июля в истории страны.

Он сообщил, что над столицей Штатов пролетят современные самолёты и, возможно, борт номер один. После этого начнётся фейерверк, который, по словам политика, будет, «мягко говоря, великолепным».

....and advanced aircraft anywhere in the World. Perhaps even Air Force One will do a low & loud sprint over the crowd. That will start at 6:00P.M., but be there early. Then, at 9:00 P.M., a great (to put it mildly) fireworks display. I will speak on behalf of our great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Пентагон прокомментировал появление ржавых танков в рамках празднования Дня независимости в Вашингтоне. В военном ведомстве отметили, что решение предоставить машины в таком виде было сознательным.