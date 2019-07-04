Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, его советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео поздравили американцев с Днём независимости. В своём Twitter американский лидер обещал самое масштабное празднование 4 июля в истории страны.

Он сообщил, что над столицей Штатов пролетят современные самолёты и, возможно, борт номер один. После этого начнётся фейерверк, который, по словам политика, будет, «мягко говоря, великолепным».

Ранее News.ru писал, что Пентагон прокомментировал появление ржавых танков в рамках празднования Дня независимости в Вашингтоне. В военном ведомстве отметили, что решение предоставить машины в таком виде было сознательным.

 

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