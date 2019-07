Он сообщил, что над столицей Штатов пролетят современные самолёты и, возможно, борт номер один. После этого начнётся фейерверк, который, по словам политика, будет, «мягко говоря, великолепным».

....and advanced aircraft anywhere in the World. Perhaps even Air Force One will do a low & loud sprint over the crowd. That will start at 6:00P.M., but be there early. Then, at 9:00 P.M., a great (to put it mildly) fireworks display. I will speak on behalf of our great Country!