Трамп пока лидирует на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/d6c8b6fc-1e47-11eb-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп пока лидирует на выборах с 11 330 039 (50,6%) голосов. Его соперник Джо Байден набрал 11 035 112 (48,2%) голосов.

Кандидат от либертарианской партии Джо Джоргенсон набрала 207 257 (0,9%) голосов, кандидат от партии «зелёных» Хоуи Хокинс — 31 026 (0,1%) голосов, сообщает AP.

Главный соперник Трампа на этих выборах Джо Байден ожидаемо побеждает в Массачусетсе, где на кону 11 голосов выборщиков. Официально подсчёт голосов ещё не завершён, но согласно обработки 1% бюллетеней, отмечает Fox News, у Байдена 55,8% голосов, у Трампа — 42,2%. Жители Массачусетса традиционно голосуют на выборах за демократов, последний раз кандидат в президенты от республиканцев побеждал там в 1984 году.

Эксперты пока не берутся делать окончательный вывод о том, кто одержит победу на выборах. По состоянию на 05:00 мск после закрытия участков в более половины штатов каждый из соперников сохраняет шансы на успех. СМИ, следящие за ходом выборов, отмечают, что ни Трамп, ни Байден пока не располагают 270 голосами членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Посчитано, что Трамп пока заручился 61 голосом выборщиков, а Байден — 85. Трамп предсказуемо лидирует в Индиане (11 выборщиков), Кентукки (8), Теннесси (11), Западной Вирджинии (5), Оклахоме (7), Миссисипи (6), Миссури (10), Арканзасе (6) и Алабаме (9). Эти штаты традиционно поддерживают республиканцев.

Байден уверенно лидирует в штатах Новой Англии на северо-востоке страны, в том числе в Массачусетсе (11), Коннектикуте (7), Иллинойсе (20), Нью-Джерси (14), Вирджинии (13), Мэриленде (10), Колумбии (3). Они считаются политической вотчиной демократов.

В «колеблющихся» штатах никто из соперников ощутимого преимущества не получил, хотя именно от них будет зависеть исход выборов. Трамп после временного отставания догнал и перегнал соперника в Техасе и Флориде, Байден побеждает в Пенсильвании, Огайо, Мичигане, Северной Каролине. В этих штатах обработаны ещё не все бюллетени.

Также стоит учитывать, что большое количество бюллетеней, присланных по почте, будет обрабатываться ещё в течение нескольких дней. В Пенсильвании их только начали подсчитывать и по закону это могут делать до 6 ноября. Эксперты считают, что изменения по результатам в Пенсильвании могут составить до 21% голосов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что поражение нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа на выборах в штате Техас поставит крест на его перспективах быть переизбранным.