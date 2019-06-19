https://static.news.ru/photo/73f59980-9268-11e9-87c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Liu Ji/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о своём крайне жёстком отношении к России. Такие слова он произнёс перед сторонниками в городе Орландо во время выступления, приуроченного к старту избирательной кампании.

Выборы главы государства состоятся в 2020 году.

Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем Дональд Трамп, — похвалил себя американский лидер, его слова приводит Fox News .

Президент привёл три доказательства своей железной воли: введение антироссийских санкций, укрепление вооружённых сил и предоставление Европе альтернативных источников энергоносителей, что «создало серьёзную конкуренцию» для Москвы.

Трамп также отметил, что его предшественник — демократ Барак Обама — «не делал ничего» против Москвы. Он также упрекнул представителей Демократической партии США, что тех Россия не волнует, «их волнует только государственная власть».

Ранее News.ru писал, что американский лидер официально объявил о старте своей избирательной кампании. При этом он пока не подал документы в какую-либо комиссию.