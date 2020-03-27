Американские власти выделяют для поддержки экономики $2 трлн. Соответствующий закон подписал президент Дональд Трамп.
Проект уже получил поддержку в Палате представителей Конгресса США. После нескольких дней согласования документ был одобрен Сенатом,
Это самая крупная мера поддержки экономики в истории США. Законопроект прошёл прения политиков: либералы утверждали, что это просто помощь корпорациям, которая не гарантирует никаких бонусов работникам. Демократы, в свою очередь, призывали увеличить финансирование пенсий и медпомощи населению.
Закон предусматривает выплаты в размере $1200 американцам, чей доход не превышает $75 тыс. в год. На поддержку малого бизнеса выделено $367 млрд, для финансирования различных мер экономики, поддержки горолов и штатов предусмотрено $500 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число летальных случаев из-за коронавируса за день увеличилось в Соединённых Штатах на 252 — до 1246. Такую статистику приводят американские центры по контролю и профилактике заболевания.
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