https://static.news.ru/photo/5135a3c0-7072-11ea-a381-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американские власти выделяют для поддержки экономики $2 трлн. Соответствующий закон подписал президент Дональд Трамп.

Проект уже получил поддержку в Палате представителей Конгресса США. После нескольких дней согласования документ был одобрен Сенатом, сообщает CNN.

Это самая крупная мера поддержки экономики в истории США. Законопроект прошёл прения политиков: либералы утверждали, что это просто помощь корпорациям, которая не гарантирует никаких бонусов работникам. Демократы, в свою очередь, призывали увеличить финансирование пенсий и медпомощи населению.

Закон предусматривает выплаты в размере $1200 американцам, чей доход не превышает $75 тыс. в год. На поддержку малого бизнеса выделено $367 млрд, для финансирования различных мер экономики, поддержки горолов и штатов предусмотрено $500 млрд.

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